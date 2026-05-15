ميداليتان ذهبيتان وثالثة فضية لمصر ببطولة كأس العالم للووشو كونغ فو

حصد لاعبو المنتخب المصري للووشو كونغ فو 3 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة كأس العالم للساندا 2026، المقامة فى مدينة ماكاو الصينية خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري.

وفازت مصر بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في بطولة كأس العالم للساندا في إنجاز كبير يضاف إلى سجل الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، حيث حصد الحسيني وهدان الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات وزن 85 كجم بعد التغلب على بطل روسيا في الدور قبل النهائي وعلى بطل رومانيا في المباراة النهائية واللذان يعدان من أقوى لاعبي الساندا في العالم.

تفاصيل المباريات

تعد الميدالية الذهبية للاعب الحسيني وهدان الثالثة له بعد ذهبية دورة الألعاب العالمية 2025 بالصين وذهبية دورة التضامن الإسلامي التي أقيمت في الرياض.

كما توج البطل العالمي أحمد شلبي بالميدالية الذهبية والمركز الأول في الميزان المفتوح بعد فوز قوي ومستحق على بطل كازاخستان في نهائي عالمي مثير وأداء بطولي وروح قتالية.

وتوجت منة الله محمد حسن بالميدالية الفضية والمركز الثاني بعد مباراة نارية أمام بطلة الصين أظهرت فيها روح المقاتل المصري والإصرار حتى اللحظة الأخيرة.