رسميا.. مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين للريشة الطائرة 2026

في إنجاز جديد يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر على مستوى استضافة وتنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية الدولية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة اختيار الاتحاد الدولي للريشة الطائرة مصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر 2026.

إستضافة بطولة العالم للناشئين تمثل شهادة ثقة جديدة من الاتحادات الرياضية الدولية في قدرات الدولة المصرية، وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة ومنشآت قادرة على استضافة مختلف البطولات العالمية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي والشبابي.اختيار مصر يأتي ضمن خطة الاتحاد الدولي لنشر وتطوير اللعبة عالميًا، وتعزيز تواجدها داخل القارة الإفريقية.بطولة العالم للناشئين تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لرياضة الريشة الطائرة.