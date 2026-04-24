وزير الشباب والرياضة يكرم بطلات مصر في بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف

كرّم وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بطلات مصر في بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف، وذلك عقب تحقيقهن عددًا من الميداليات الذهبية والمتنوعة، وتصدرهن البطولة بفارق كبير عن أقرب المنافسين، والتي أُقيمت بمدينة شرم الشيخ، بحضور سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للسباحة بالزعانف، والعميد هيثم جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة بالزعانف.

وشمل التكريم اللاعبات: رفيف هشام، كاثرين ماري حنفي، ياسمين مسعد، هبة الله يحيى، ومنى كامل يوسف، بعد تحقيقهن إنجازات متميزة وتصدرهن منافسات بطولة العالم للماسترز لسباحة الزعانف.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الرياضي النسائي، مؤكدًا أنه يعكس تفوق البطلات على المستويين الرياضي والعلمي، مشيرًا إلى تقديره لكل من يجتهد ويكافح، وأن الدولة دائمًا ما تدعم وتُقدّر الأبطال.

ووجّه جوهر نبيل الشكر للبطلات على ما قدمنه من أداء مشرف، مؤكدًا أن مصر فخورة بما تحقق من إنجاز عالمي، مضيفًا: "طول ما أنتم بتقاتلوا وبتشتغلوا البلد هتساندكم وتدعمكم"، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة.

وشهدت بطولة الأساتذة لسباحة الزعانف، التي أُقيمت في مصر، مشاركة 38 ناديًا يمثلون 19 دولة من مختلف قارات العالم، بإجمالي 133 لاعبًا، من بينهم 85 لاعبًا أجنبيًا من 30 ناديًا دوليًا، وشملت الدول المشاركة: مصر، إيطاليا، إسبانيا، اليابان، فرنسا، التشيك، ألمانيا، هولندا، كولومبيا، المجر، ليبيا، إستونيا، أستراليا، اليونان، الأرجنتين، الهند، الأردن، وغيرها.