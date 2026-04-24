الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي
مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي
خالد يوسف

يحظى ملف مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 باهتمام واسع، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وكذلك بالنشاط التجاري وحركة الأسواق في مختلف المحافظات، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي يشهد زيادة في ساعات النشاط المسائي، ويتزايد اهتمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بمعرفة مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي 2026، في ظل التعديلات التي تطرأ على ساعات اليوم بعد تقديم الساعة 60 دقيقة.

موعد غلق المحال في التوقيت الصيفي

أكدت القرارات الحكومية استمرار العمل بالمواعيد الحالية لغلق المحلات دون أي تعديل حتى الآن، حيث تظل الساعة 11 مساءً هي الموعد الرسمي لغلق المحال، وذلك حتى 27 أبريل 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء القرار الاستثنائي المعمول به.

ورغم بدء التوقيت الصيفي، تظل مواعيد غلق المحلات كما هي دون تغيير حتى نهاية أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن أي تعديلات جديدة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وراحة المواطنين.

مواعيد عمل المحلات والمطاعم وفق التنظيم الأخير

وحسب الضوابط المنظمة المعمول بها في مصر، جاءت مواعيد العمل، كالتالي:

مواعيد غلق المحال والمولات التجارية

من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

من الساعة 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل (الدليفري) والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش داخل الكتل السكنية

من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

هناك بعض الأنشطة التي لا تخضع لنظام مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، بسبب طبيعتها الحيوية والخدمية، حيث تشمل الاستثناءات محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى أسواق الجملة، التي تستمر في العمل وفق طبيعة نشاطها لتلبية احتياجات المواطنين.

وتستمر هذه الأنشطة في العمل لتلبية احتياجات المواطنين دون التقيد الكامل بمواعيد الغلق التقليدية، وهو ما يضمن توافر الخدمات الأساسية على مدار اليوم.

ترقب لقرارات جديدة بعد انتهاء الفترة الحالية

من المتوقع أن يتم إعادة النظر في مواعيد الغلق عقب انتهاء القرار الحالي في 27 أبريل، خاصة مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، بما قد يدفع الجهات المختصة لإقرار مواعيد جديدة تتناسب مع طبيعة الموسم الصيفي.

أهداف تنظيم مواعيد الغلق

تسعى الدولة من خلال تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من بينها:

ـ الحفاظ على الانضباط في حركة الأسواق

ـ ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة

ـ تنظيم ساعات الذروة التجارية

ـ تحقيق التوازن بين العمل وراحة المواطنين

ـ تسهم هذه المنظومة في دعم الاستقرار داخل الأسواق وتحسين كفاءة إدارة الوقت في المدن الكبرى.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

مودرن سبورت

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الأهلي

4 مواجهات نارية تنتظر الأهلي في سباق حسم الدوري المصري

أحمد الطيب

أحمد الطيب يثير الجدل بتوقعات نارية لمنتخب مصر .. المهدي سليمان أساسيا

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. طعم مختلف وخطوات سريعة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

