رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

يحظى ملف مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 باهتمام واسع، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وكذلك بالنشاط التجاري وحركة الأسواق في مختلف المحافظات، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي يشهد زيادة في ساعات النشاط المسائي، ويتزايد اهتمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بمعرفة مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي 2026، في ظل التعديلات التي تطرأ على ساعات اليوم بعد تقديم الساعة 60 دقيقة.

موعد غلق المحال في التوقيت الصيفي

أكدت القرارات الحكومية استمرار العمل بالمواعيد الحالية لغلق المحلات دون أي تعديل حتى الآن، حيث تظل الساعة 11 مساءً هي الموعد الرسمي لغلق المحال، وذلك حتى 27 أبريل 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء القرار الاستثنائي المعمول به.

ورغم بدء التوقيت الصيفي، تظل مواعيد غلق المحلات كما هي دون تغيير حتى نهاية أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن أي تعديلات جديدة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وراحة المواطنين.

مواعيد عمل المحلات والمطاعم وفق التنظيم الأخير

وحسب الضوابط المنظمة المعمول بها في مصر، جاءت مواعيد العمل، كالتالي:

مواعيد غلق المحال والمولات التجارية

من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

من الساعة 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل (الدليفري) والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش داخل الكتل السكنية

من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

هناك بعض الأنشطة التي لا تخضع لنظام مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، بسبب طبيعتها الحيوية والخدمية، حيث تشمل الاستثناءات محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى أسواق الجملة، التي تستمر في العمل وفق طبيعة نشاطها لتلبية احتياجات المواطنين.

وتستمر هذه الأنشطة في العمل لتلبية احتياجات المواطنين دون التقيد الكامل بمواعيد الغلق التقليدية، وهو ما يضمن توافر الخدمات الأساسية على مدار اليوم.

ترقب لقرارات جديدة بعد انتهاء الفترة الحالية

من المتوقع أن يتم إعادة النظر في مواعيد الغلق عقب انتهاء القرار الحالي في 27 أبريل، خاصة مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، بما قد يدفع الجهات المختصة لإقرار مواعيد جديدة تتناسب مع طبيعة الموسم الصيفي.

أهداف تنظيم مواعيد الغلق

تسعى الدولة من خلال تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من بينها:

ـ الحفاظ على الانضباط في حركة الأسواق

ـ ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة

ـ تنظيم ساعات الذروة التجارية

ـ تحقيق التوازن بين العمل وراحة المواطنين

ـ تسهم هذه المنظومة في دعم الاستقرار داخل الأسواق وتحسين كفاءة إدارة الوقت في المدن الكبرى.