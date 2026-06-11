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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 47 قتيلا و688 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 47 قتيلا و688 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 47 قتيلا و688 مصابا
أ ش أ

 أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني اليوم الخميس ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة "مينداناو" الواقعة جنوبي البلاد، إلى 47 شخصا.

وأفاد المكتب - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، أسفر أيضا عن إصابة 688 شخصا حتى الآن، فضلا عن 31 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين.. مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف عائلة تقيم حاليا في مراكز إيواء.

وأشارت القناة إلى أن الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي تسبب في إحداث أضرار بالبنية التحتية في منطقتي "دافاو" و"سوكسكسارجن" بلغت 666.5 مليون بيزو، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في 16 مدينة وبلدة بالمنطقتين.

وأوضحت القناة أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

جدير بالذكر أن الفلبين تشهد نشاطا زلزاليا متكررا بسبب وقوعها على امتداد "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم حدودا لصفائح تكتونية رئيسية وتشتهر بالزلازل والثورانات البركانية.

مكتب الدفاع المدني الفلبيني ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي جزيرة مينداناو الواقعة جنوبي البلاد

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