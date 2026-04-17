غرفة القاهرة تطالب بتعديل مواعيد سير النقل الثقيل مع قرارات غلق المحال

طالبت الغرفة التجارية للقاهرة، خلال اجتماع مجلس إدارتها برئاسة أيمن العشري ، بضرورة إعادة النظر في مواعيد سير سيارات النقل الثقيل داخل نطاق القاهرة الكبرى، بما يتواكب مع قرارات غلق المحال التجارية الجديدة، وبما يضمن استمرار انسيابية حركة السلع واستقرار الأسواق.

وأوضح المجلس أن المواعيد الحالية، التي تحظر سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات داخل المدن من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، مع السماح بالسير خلال الفترة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، لم تعد تتناسب مع قرار غلق المحال والمولات والمقاهي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 10 أبريل الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه.

وأكدت الغرفة دعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق الصالح العام، مشددة في الوقت ذاته على أهمية إتاحة مرونة أكبر في حركة سيارات النقل خلال ساعات العمل، بما يسمح للمنشآت التجارية باستلام البضائع بشكل طبيعي دون تعطيل، ويسهم في الحفاظ على توازن واستقرار الأسواق.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن هذا الملف شهد مناقشات موسعة بين الأعضاء، في ضوء الشكاوى الواردة من منتسبي الغرفة بشأن تأثير القيود الحالية على حركة الإمدادات، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية تعديل المواعيد، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ضمان توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.