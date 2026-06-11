محافظ كفر الشيخ: إزالة 30 إعلانًا مخالفًا بالحامول| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 30 إعلانًا مخالفًا بعدد من شوارع مركز الحامول، ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وذلك في إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، وذلك تحت إشراف محمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

ووجه المحافظ بالاستمرار في التصدي لجميع أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.