وكيل أوقاف كفر الشيخ يتابع اختبارات المركز الثقافي الإسلامي | صور

تابع الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، وكيل الوزارة، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، سير اختبارات المتقدمين للمركز الثقافي الإسلامي بالمديرية، وذلك ضمن خطة المديرية الهادفة إلى تنمية القدرات العلمية والفكرية للمشاركين، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الديني الرشيد لدى مختلف فئات المجتمع.

وحرص مدير المديرية خلال جولته الميدانية على متابعة دقة الاختبارات وتوفير المناخ الملائم للدارسين، مؤكدًا أن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود المديرية المستمرة للارتقاء بمستوى الدارسين علميًّا وثقافيًّا، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الفهم الصحيح لقضايا الدين والمجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وأكد أن هذه الأنشطة تأتي امتدادًا لدور الوزارة التنويري، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام الاختبارات تُسهم في تحقيق الانضباط، والارتقاء بالعمل الدعوي والثقافي على مستوى المحافظة.

وتقام الفعاليات برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير المديرية.