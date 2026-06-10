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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال زيارته لمركز قلين.. محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار بقرية شباس عمير

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

حرص المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على زراعة عدد من الأشجار بقرية شباس عمير التابعة لمركز ومدينة قلين، ضمن فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري بقرى ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، والنائب محيي القطان، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب مشاركة واسعة من الشباب والمتطوعين.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالدور الفعال للشباب في دعم المبادرة والمشاركة الميدانية في أعمال التشجير والتجميل، مؤكدًا أنهم شريك أساسي في نجاح الجهود التنفيذية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة وتحسين السلوك الحضاري داخل القرى والمدن.

أكد محافظ كفرالشيخ أن التوسع في زراعة الأشجار يمثل أحد المحاور المهمة ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي»، لما له من دور في تحسين البيئة وتنقية الهواء والحد من آثار التغيرات المناخية، فضلًا عن رفع جودة الحياة وتحسين المظهر الحضاري بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المبادرة تشمل أعمال التشجير ورفع كفاءة الشوارع والميادين والأرصفة والجزر الوسطى ودهان البلدورات وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة، إلى جانب تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار التوسع في زراعة الأشجار المثمرة والزينة بمداخل القرى والمدن والميادين ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، مع المتابعة الدورية لضمان استدامتها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالينا.

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