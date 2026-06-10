خلال جولة مفاجئة.. وكيل زراعة كفر الشيخ يتابع منظومة صرف الأسمدة| صور

أجرى المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بزيارة ميدانية إلى "جمعية الاتحاد" التابعة لمركز كفر الشيخ وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة العمل بالجمعيات الزراعية.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المستمرة والرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري باعتباره الركيزة الأساسية وصمام الأمان للأمن الغذائي القومي وتنفيذاً للتوجيهات الوزارية بضرورة التواجد الميداني المستمر بين المزارعين وتحت رعاية علاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

تضمنت جولة المرور متابعة منظومة صرف الأسمدة بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المزارعين والعمل على حلها فوراً وبشكل فوري والاستماع إلى آراء المزارعين واستفساراتهم لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.