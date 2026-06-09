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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يعقد اجتماعًا لرؤساء لجان الثانوية| صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
محمود زيدان

عقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف أنحاء المنطقة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بسير أعمال الامتحانات ومتابعة انتظام العمل داخل اللجان، في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان حسن انتظام العملية الامتحانية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد حجر، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان المنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، إلى جانب مدير إدارة الامتحانات، ورئيس غرفة العمليات، ورئيس مركز توزيع الأسئلة بالمنطقة.

 وجرى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الامتحانات ومناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان انتظامها على الوجه الأكمل.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس المنطقة وموفد القطاع عددًا من الملاحظات التي رصدتها قوافل المتابعات الميدانية أثناء المرور على اللجان، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، كما تم التوجيه بضرورة عقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجان لإطلاعهم على التعليمات المستحدثة والتأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد رئيس المنطقة على أهمية تحمل الجميع للمسؤولية الوطنية والمهنية الملقاة على عاتقهم خلال هذه المرحلة المهمة، داعيًا إلى تعزيز روح التعاون والتنسيق بين جميع العاملين باللجان بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر.

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