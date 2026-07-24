السياحة والآثار تنظم ندوة موسعة لشرح ضوابط موسم العمرة 1448هـ

في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وبعد اعتماده الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، ندوة تعريفية افتراضية موسعة عبر تطبيق Zoom، بمشاركة ممثلي أكثر من 600 شركة سياحة مصرية منظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم، وذلك بهدف استعراض وشرح الضوابط والإجراءات المنظمة والمعتمدة، والتعريف بأبرز المستجدات التي تضمنتها الضوابط، ولا سيما ما يتعلق بتطبيق "رفيق" الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لأول مرة، لكل من المعتمرين ومشرفي شركات السياحة، لتطوير منظومة المتابعة الرقمية لرحلة المعتمر المصري.

منظومة رحلات العمرة

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، على أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات التعريفية، باعتبار شركات السياحة شريكاً أساسياً في تنفيذ منظومة رحلات العمرة، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركات، وشرح الضوابط والإجراءات المنظمة بشكل واضح، بما يُسهم في توحيد آليات العمل وضمان الالتزام بها، وحماية حقوق المعتمرين، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والانضباط في تنفيذ رحلات العمرة، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، والقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وقدم الندوة المهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، حيث استعرض بنود الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم العمرة بشكل تفصيلي، وشرح مختلف المستجدات الواردة بها، كما أجاب عن كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها ممثلو الشركات السياحية المشاركة.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الشركات السياحية بحسن تنظيم الندوة ووضوح العرض المقدم، مثمّنين ما تضمنته الضوابط المعتمدة من قواعد وإجراءات تكفل حقوق المعتمرين، وتعزّز مبادئ الحوكمة والرقابة على منظومة رحلات العمرة، ومؤكدين على التزامهم الكامل بتنفيذ الضوابط والقواعد والإجراءات المقررة، ومُطالبين بعقد المزيد من الندوات واللقاءات التعريفية لشرح مختلف الموضوعات المتعلقة بالسياحة الدينية.

وتواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق مع شركات السياحة، وتقديم الدعم الفني اللازم لها، بما يضمن سهولة تطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والانضباط خلال موسم العمرة، وبما يدعم التزام الشركات بتقديم خدمات متميزة تليق بالمعتمرين.

