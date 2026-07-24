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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة: دورات تدريبية لمسيرات برنامج نورة في قرى أسوان

المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج تدريبي لمسيرات برنامج نورة بمحافظة أسوان
المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج تدريبي لمسيرات برنامج نورة بمحافظة أسوان
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًا لميسرات البرنامج ، بقري أبو الريش بحري والبصالى والقنادلة بمحافظة أسوان، استمر على مدار خمسة أيام ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة"، والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية .

استهدف التدريب تأهيل الميسرات لتنفيذ أول عشر جلسات من برنامج "نورة"، ضمن سلسلة متكاملة تضم 40 جلسة تستهدف الفتيات من عمر 10 إلى 14 عامًا، بهدف تنمية مهاراتهن الحياتية، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وبناء وعيهن، وإعدادهن لمواجهة مختلف التحديات.

وتضمن التدريب شرحًا عمليًا ومنهجيًا لمحتوى الجلسات وآليات تنفيذها، إلى جانب تدريب الميسرات على استخدام ألعاب التعلُّم كأداة تفاعلية تسهم في تبسيط الرسائل المقدمة، وتشجيع الفتيات على المشاركة الإيجابية، وخلق بيئة تعليمية محفزة تدعم تحقيق أهداف البرنامج.

يأتي هذا التدريب في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على بناء قدرات الميسرات، وتزويدهن بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ البرنامج بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الفتيات داخل مجتمعاتهن المحلية، وترسيخ الاستثمار في قدراتهن باعتبارهن شريكات في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
UNFPA Egypt  صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر
الاتحاد الأوروبي EU.

القومي للمرأة المرأة تمكين المرأة المجلس القومي للمرأة نورة

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