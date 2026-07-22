رئيسة المجلس القومي للمرأة تفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة كفر الشيخ

افتتحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وحدة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، وذلك خلال زيارتها للمحافظة، بحضور الدكتور يحيى زكريا رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة والمستشفى.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح الوحدة يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة حماية المرأة، وتوفير خدمات صحية ونفسية واجتماعية متكاملة تلبي احتياجات السيدات والفتيات، مشددة على أن الاستثمار في صحة المرأة وسلامتها يمثل استثمارًا في استقرار الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يواصل دعم المبادرات والشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تمكين المرأة وضمان حصولها على خدمات آمنة ومتكاملة، في إطار رؤية مصر واستراتيجية تمكين المرأة 2030.

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة سوزان القليني عضة المجلس والمتحدث الرسمي، والدكتورة سلمى دوارة عضوةالمجلس، إلى جانب عدد من قيادات المجلس والجامعة