قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
بوابة الوظائف الحكومية 2026.. رابط التقديم والاستعلام عن النتائج
مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر
واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات
زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام
الجزائر تواجه موجة حرائق واسعة بسبب الحر الشديد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40
روسيا تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين واستهداف موانئ الإمداد العسكري على البحر الأسود
الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: "مافيا المراهنات" وراء خروج مصر من كأس العالم

منتخب مصر و الارجنتين
منتخب مصر و الارجنتين
علا محمد

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تصريحات مثيرة ربط فيها بين خروج منتخب مصر من كأس العالم و "مافيا المراهنات" العالمية.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"  :"خبر مؤكد
المافيا الكروية تدير حسابات كثيرة ومنها حساب شركات مراهنات عددها غير معروف بالضبط ، وان العالمين بهذه المعلومات يؤكدون ان خروج ميسي من كاس العالم بالهزيمة امام مصر ، كان سيخرج ١٢٠ مليار دولار من المراهنات ، لان عادة الفايز في هذه المراهنات سيعيد استخدامها مرة اخري والخاسر يفقد أمواله ويتوقف عن الرهان ".

واضاف عامر :"فلا تلوم علي من اخرج مصر امام الارجنتين او امام ميسي بالتحديد لأنه العمود الفقري لرهانات كاس العالم الاخيرة ولكن ادعي عليه ربنا ينتقم منه ، كما اذي المنتخب المصري".

وكان قد أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن التحكيم لم يكن السبب الأساسي في خسارة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مشددًا على أن هناك عوامل فنية كان لها تأثير أكبر في نتيجة اللقاء.

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “لا أرى أن التحكيم هو السبب الرئيسي في خروج منتخب مصر من كأس العالم أمام الأرجنتين، فهناك أخطاء فنية واضحة داخل أرض الملعب أثرت على أداء المنتخب وساهمت في الهزيمة”.

المهندس فرج عامر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق منتخب مصر كأس العالم مافيا المراهنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

العاصمة الجديدة تستقبل رئيس جمهورية الجبل الأسود والسيدة الأولى

البورصة المصرية

مليارات الجنيهات تتحرك في البورصة المصرية.. العقارات تشعل التداولات والبنوك تتصدر عرش القيمة السوقية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: منصة رقمية موحدة للتراخيص تربط جميع الجهات الحكومية وتختصر الوقت أمام المستثمرين

بالصور

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد