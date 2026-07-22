فرج عامر: "مافيا المراهنات" وراء خروج مصر من كأس العالم

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تصريحات مثيرة ربط فيها بين خروج منتخب مصر من كأس العالم و "مافيا المراهنات" العالمية.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" :"خبر مؤكد

المافيا الكروية تدير حسابات كثيرة ومنها حساب شركات مراهنات عددها غير معروف بالضبط ، وان العالمين بهذه المعلومات يؤكدون ان خروج ميسي من كاس العالم بالهزيمة امام مصر ، كان سيخرج ١٢٠ مليار دولار من المراهنات ، لان عادة الفايز في هذه المراهنات سيعيد استخدامها مرة اخري والخاسر يفقد أمواله ويتوقف عن الرهان ".

واضاف عامر :"فلا تلوم علي من اخرج مصر امام الارجنتين او امام ميسي بالتحديد لأنه العمود الفقري لرهانات كاس العالم الاخيرة ولكن ادعي عليه ربنا ينتقم منه ، كما اذي المنتخب المصري".

وكان قد أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن التحكيم لم يكن السبب الأساسي في خسارة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مشددًا على أن هناك عوامل فنية كان لها تأثير أكبر في نتيجة اللقاء.

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “لا أرى أن التحكيم هو السبب الرئيسي في خروج منتخب مصر من كأس العالم أمام الأرجنتين، فهناك أخطاء فنية واضحة داخل أرض الملعب أثرت على أداء المنتخب وساهمت في الهزيمة”.