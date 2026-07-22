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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: يجب ألا نخشى الذكاء الاصطناعي

إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية
إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية
محمود محسن

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنّه لا يجب الخوف من الذكاء الاصطناعي، حيث يعد أداة، وفي الوقت الراهن تعد هذه الأداة ثورة للجميع.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولكننا أيضا نحتاج أن نتعلم كيف بإمكاننا استخدامه، والأمر ليس سهلا، لأن هناك أناس يودون التعويل عليه بصورة أساسية، وهم فقط يضعون المدخلات، ومن ثم تحدث أخطاء، لهذا السبب، يجب أن نعيد الصياغة، وأن نتعلم فنونه جيدا". 

وتابع، أن هذا الأمر ينطبق على الحياة الخاصة وفي سوق العمل، لأن الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في محاولة دراسة السوق وإمكانية التصدير إلى دول بعينها، مشيرًا، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر المعلومات الأكثر والبيانات، مشددًا، على ضرورة التحقق من صحتها. 

وأردف: "تعلم الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة، بعدها، فإن الناس بالسوق يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم، وبالتالي، فإن تعلم هذه الأدوات أمر محوري، ويجب أن تكون هناك نماذج مختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيخلق وظائف في ذاتها، وربما يغير بعض الوظائف، وفي بعض الأحوال ستختفي وظائف أخرى، ولكننا نأمل بأننا سنستفيد منه في نهاية المطاف، وأن تكون المحصلة إيجابية". 

كل الوظائف ستتغير طبيعتها بسبب الذكاء الاصطناعي

وواصل، أن كل الوظائف ستتغير طبيعتها بسبب الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستوجب الاستعداد لذلك، مشددًا، على أهمية الذكاء الاصطناعي للشركات والعمال والموظفين، ويجب أن يعرفوا كيفية استخدامه، لا الخوف منه.

إيريك أوشلان منظمة العمل الدولية الذكاء الاصطناعي ثورة العمال

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