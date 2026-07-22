المجلس القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو.



وأكدت المستشارة أمل عمار أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ومنطلقًا لمسيرة وطنية أرست قيم الاستقلال والكرامة الوطنية ، ورسخت إرادة المصريين في بناء دولتهم الحديثة.



وشددت رئيسة المجلس على أن المجلس القومي للمرأة سيواصل أداء رسالته الوطنية، والعمل جنبًا إلى جنب مع جميع مؤسسات الدولة، لترسيخ مكتسبات المرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة البناء والتنمية، انطلاقًا من إيمانه بأن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا وازدهارًا.



حفظ الله مصر وشعبها، ووفق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.