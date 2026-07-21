المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية المجتمعية وتمكين المرأة

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة و الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف ، وذلك بمقر المجلس، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، ودعم الجهود المشتركة في مجالات التوعية المجتمعية، وتمكين المرأة، وبناء الإنسان، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تكامل الأدوار بين مؤسساتها الوطنية.

وكان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله إلى مقر المجلس، المستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من قيادات المجلس.

حيث تفقد الوزير معرض المشغولات اليدوية بالمجلس، والذي ضم نماذج من الصناعات والحرف اليدوية التي أبدعتها سيدات من مختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بما يعكسه المعرض من إبداع المرأة المصرية، وقدرتها على الإنتاج، والحفاظ على التراث الوطني.

كما شهد اللقاء حضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والاستاذة ايمان خليفة الأمين العامة للمجلس والدكتورة سلمى دوراة عضوة المجلس.



ويأتي توقيع البروتوكول استمرارًا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية، بما يسهم في تعزيز دور الأئمة والواعظات في نشر الوعي المجتمعي، ودعم جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.



وقد عبرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف من داخل المجلس القومي للمرأة "بيت المرأة المصرية"، لتجديد الالتزام بالعمل المشترك من أجل المرأة ، و الأسرة المصرية التي تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه، مضيفة إن توقيع بروتوكول التعاون يجسد نموذجا حقيقيا للتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن نشر الوعي وبناء الفكر المستنير، إلى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي، يمثلان حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وصون المجتمع من الأفكار المغلوطة والممارسات السلبية.



وشددت رئيسة المجلس إن وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى ، أثبتت دورا وطنيا رائدا في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وهو ما يتكامل بصورة كبيرة مع رسالة المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة ودعمها، وتمكينها، وحماية الأسرة المصرية، باعتبارها النواة الأولى لبناء مجتمع قوي ومتماسك، موضحة ان هذا البروتوكول يأتى استكمالا لمسيرة تعاون مثمرة بين الجانبين، شهدت تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الوطنية، وفي مقدمتها جلسات الدوار التي أسهمت في الوصول إلى ملايين الأسر داخل القرى والنجوع، وإطلاق رسائل توعوية مؤثرة حول قضايا المرأة والأسرة، والتنشئة السليمة، ومناهضة العنف ومواجهة الممارسات الضارة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.



وأكدت المستشارة أمل عمار اعتزازها بما تحقق من تعاون بناء مع وزارة الأوقاف في تنفيذ برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، والذى يعد اول خطوة فى التواجد داخل الدولة المصرية و الحصول على خدماتها وهو ما اسهم فى تمكينهن من الحصول حقوقهن والخدمات المختلفة، فضلا عن تنفيذ مشترك برئاسة الدكتور أسامة الأزهرى لمبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها»، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة خلال شهر رمضان من كل عام والتى تعكس نموذجا ناجحًا لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها الإنتاجي، بما يرسخ مفهوم الشراكة المجتمعية ويخدم أهداف التنمية المستدامة ، ولا يقتصر تعاوننا على الجانب التوعوي فقط، بل يمتد إلى دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعريف السيدات بالفرص والبرامج التي ينفذها المجلس، بما يساعدهن على تحسين مستوى المعيشة ، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز التنمية، إيمانا بأن تمكين المرأة اقتصاديا هو تمكين للأسرة بأكملها ، ونؤمن بأن للأئمة والواعظات دوراً بالغ الأهمية في تشكيل الوعي المجتمعي، ونشر الخطاب الديني المستنير الذي يؤكد على مكانة المرأة الكاملة فى ديننا الحنيف ، ويعزز قيم العدل، والرحمة، والتكافل والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة والمجتمع.

وأوضحت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول يمثل تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى اطلقها فخامة رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ فى تضافر جهود الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصرى ووضعه في مقدمة أولويات الدولة.

وفي كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، قائلًا: "يشرفني باسمي وباسم زملائي بوزارة الأوقاف أن نكون معكم اليوم، وأتقدم بخالص الشكر على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال".



وأكد أن التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة يمتد عبر العديد من الملفات، إلى أن تُوِّج اليوم بتوقيع هذا البروتوكول، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون هناك شراكة شاملة بين الجانبين، تشمل التدريب ورفع الكفاءة، ولا سيما لنساء وزارة الأوقاف، بما يمثل إضافة كبيرة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة سبق أن أقامت شراكات مثمرة مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤكدًا أن المجلس القومي للمرأة يمثل في نظر الوزارة إحدى قاطرات التقدم والتنمية؛ لأن المرأة هي أول وأعظم باني للإنسان.

وأضاف أن المرأة المصرية لم يقتصر دورها على تربية الأجيال، بل كانت على مر التاريخ وزيرة ومسؤولة ومثقفة وعالمة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، بما يحقق نقلة نوعية في العمل المشترك.



ووجه وزير الأوقاف تحية خاصة للمرأة المصرية، مؤكدًا أنها الوتد الراسخ للأسرة، وأن وراء كل ناجح سيدة عظيمة ربَّت وساندت وأعانت، فهي مصدر للإلهام والمعرفة والحنان والإبداع والعبقرية، وقال: "باسمي وباسم وزارة الأوقاف كلها، أتقدم بكل التحية والتقدير للمرأة المصرية".

كما وجه الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، على دعمها الكامل للمجلس القومي للمرأة ولنساء مصر، مؤكدًا أنه باسم وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة يرفعان آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لما يوليه من اهتمام كبير بالمرأة المصرية، ورعايته الكاملة لكل صور التعاون الهادفة إلى دعمها، باعتبارها الجوهر الأصيل وحصن الأمان للأسرة والمجتمع.

وأكد وزير الأوقاف استمرار التعاون بين الوزارة والمجلس في مختلف المجالات، موجِّهًا الدعوة إلى المستشارة أمل عمار لزيارة وزارة الأوقاف ومسجد مصر.



وعلى هامش توقيع البروتوكول تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، يرافقها و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، جناح معرض "المصرية" بالمجلس القومي للمرأة، حيث اطلعا على منتجات السيدات المتدربات المستفيدات من برامج التدريب الحرفي التي ينفذها المجلس، والتي تضمنت حرف الأميجرومي، وصناعة الجلود، والكانفا، والأشغال الخشبية، والبانش نيدل، والديكوباج، والإكسسوارات، والتطريز، والرسم، والتلي، والمشغولات النحاسية.



وتم عرض فيلم "على البر"، والذي يأتي في إطار جهود معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، باعتبارها إحدى القضايا التي تتطلب توفير بدائل اقتصادية وفرص تمكين مستدامة للفئات المستهدفة.



وقد شهد اللقاء أيضًا حضور الاستاذة نهى مرسى رئيسة الادارة المركزية لشؤون اللجان والفروع بالمجلس والمستشار محمد عافية المستشار القانوني للمجلس والأستاذة داليا سعيد المدير العام للإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، والأستاذة مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس والاستاذة اية الضيع مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس ، والأستاذة أسماء البغدادى مدير عام الادارة العامة للمكتب الفنى بالمجلس ، ومن وزارة الاوقاف الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الدينى بالوزارة والمستشار جلال عبد العاطى المستشار القانونى بالوزارة والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة والدكتورة ألفت عبد البصير مدير عام التخطيط الاستراتيجي ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة.

تجدر الإشارة الى أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المشتركة، من بينها تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل لتنمية المعارف وصقل المهارات لدى المنتسبين للطرفين، إلى جانب إعداد محتوى دعوي رقمي مرئي ومسموع يتم بثه عبر المنصات المختلفة للمجلس والوزارة.