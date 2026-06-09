نائب محافظ كفر الشيخ يبحث طلبات وشكاوى المواطنين| صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين.

خلال اللقاء، عرض المواطنون عدة مشكلات متعلقة بقطاعات الزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتأمين الصحي، وغيرها، حيث تم دراسة كل شكوى على حدة مع المختصين لتحديد الموقف الحالي ووضع حلول عاجلة تناسب كل شكوى.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الاستماع إلى المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم من أرض الواقع يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأضاف أن تحسين الخدمات والمرافق يمثل التزاماً أساسياً تجاه الأهالي، مشيراً إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114)، بجانب الرقم (0473220792)، لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.