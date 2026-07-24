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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتصدر إفريقيا في منافسات الكاديت للجودو .. ومطيع يشيد بإنجاز الأبطال

المنتخب المصري للناشئين
المنتخب المصري للناشئين
أ ش أ

حصد المنتخب المصري للناشئين والناشئات للجودو الميدالية الذهبية ولقب بطولة إفريقيا للفرق الناشئين والناشئات (الكاديت) والمقامة في المغرب خلال الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجاري.

وفاز الفريق المختلط للناشئين والناشئات على منتخب المغرب أصحاب الأرض ثم تونس وأخيرا اكتساح منتخب الجزائر في النهائي بنتيجة 4-0 ليعتلي الفراعنة صدارة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للجودو حيث ضم الفريق كلا من آدم البحيري، إسماعيل عبد ربه، علي الرملي، مالك النجار، زين أبو شامة، عبد الرحمن الفيومي، شروق عطية، شروق محمد، لامار السيد، داليدا الغرباوي، ياسمين عبد العال، مايا رحمي.

وكان لاعبو المنتخب المصري للناشئين والناشئات حصدوا خلال منافسات يوم الخميس ضمن الكاديت على 14 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضية و6 ميداليات برونز.

وكان نصيب الناشئات 8 ميداليات متنوعة مع تصدرهم الدول المشاركة في منافسات الناشئات للمرة الأولى في تاريخهم وجاءت تونس في المركز الثاني فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث.

وفازت بالميداليات الذهبية كلا من شروق عطية في منافسات وزن 44 كجم، وداليدا الغرباوي ذهبية منافسات وزن 63 كجم فيما جاءت الميدالية الفضية من نصيب شروق محمد وزن 48 كجم ولمار السيد وزن 57 كجم، فيما فازت بالميداليات البرونز كل من بانسيه تهاني في وزن 40 كجم، ايتن أحمد جمال الدين وزن 70 كجم، مايا رحمي وزن +70 كجم، ياسمين عبدالعال وزن +70 كجم.

وفي منافسات الناشئين حصد محمود هيثم الميدالية الذهبية في منافسات 55 كجم، فيما حصد علي الرملي فضية منافسات وزن 81 كجم، زين ابو شامة فضية منافسات وزن 90 كجم، كريم ممدوح الميدالية الفضية في وزن 50 كجم، فيما حصد أدم البحيري الميدالية البرونز في منافسات وزن 60 كجم، وحصد إسماعيل عبد ربه الميدالية البرونز وزن 60 كجم.

وقدم محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، التهنئة للاعبين واللاعبات على المجهود الذي تحقق في البطولة الأفريقية للجودو المقامة في المغرب، وسط منافسات قوية بين الدول المشاركة، حيث حصد الفراعنة 15 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات.

وأكد مطيع أن النتائج التي حققها المنتخب تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية على مستوى إعداد اللاعبين واللاعبات، مشيرا إلى أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين باعتباره القاعدة الأساسية لبناء منتخبات قادرة على المنافسة في البطولات القارية والعالمية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو أن التتويج بلقب منافسات الفرق المختلطة للكاديت، إلى جانب تصدر منافسات الناشئات لأول مرة في تاريخ البطولة، يعد إنجازا مهما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في مصر، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

واختتم مطيع تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الاتحاد سيواصل توفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية، من أجل الحفاظ على الريادة القارية وتحقيق نتائج مميزة على المستويين العالمي والأولمبي، موجهًا الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال فترة الإعداد والبطولة.

المنتخب المصري للناشئين الميدالية الذهبية بطولة إفريقيا

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