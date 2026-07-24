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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

1377 ميدالية حصاد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 2026 - 2025

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة
أ ش أ

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن النتائج التي يحققها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تعكس نجاح رؤية الوزارة في الاستثمار في العنصر البشري، وصناعة أبطال يمتلكون القدرة على المنافسة في البطولات القارية والدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتوفير أفضل برامج الإعداد والتأهيل، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.

وحقق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بوزارة الشباب والرياضة إنجازًا جديدًا خلال الموسم الرياضي 2025/2026، بعدما نجح لاعبوه في حصد 1377 ميدالية متنوعة على المستويات المحلية والعربية والأفريقية والدولية والعالمية، ليواصل المشروع ترسيخ مكانته كأحد أهم المشروعات الوطنية لاكتشاف وصناعة الأبطال الرياضيين، ورفع إجمالي حصاده إلى 5045 ميدالية منذ انطلاق مشاركاته في المنافسات الرياضية بالموسم الرياضي 2018/2019.

وشهد الموسم الرياضي 2025/2026 مشاركة واسعة لأبطال المشروع في 90 بطولة متنوعة، بواقع 48 بطولة محلية و42 بطولة دولية، بما وفر للاعبين فرصًا كبيرة للاحتكاك واكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، وأسهم في تحقيق نتائج متميزة تعكس نجاح منظومة الإعداد الفني والإداري التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وأسفرت هذه المشاركات عن حصد 1377 ميدالية متنوعة، في تأكيد جديد على كفاءة برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، وقدرتها على إعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وعلى مستوى توزيع الإنجازات، حصد لاعبو المشروع 1077 ميدالية في البطولات المحلية، و110 ميداليات في البطولات العربية، و96 ميدالية في البطولات الأفريقية، و87 ميدالية في البطولات الدولية، إلى جانب 7 ميداليات عالمية، بما يعكس التطور المستمر في مستوى اللاعبين وقدرتهم على المنافسة في مختلف البطولات.

كما تصدرت المصارعة قائمة الألعاب الأكثر تحقيقًا للميداليات بإجمالي 560 ميدالية، تلتها الجودو بـ360 ميدالية، ثم رفع الأثقال بـ147 ميدالية، وألعاب القوى بـ109 ميداليات، والتايكوندو بـ95 ميدالية، والملاكمة بـ80 ميدالية، فيما حققت تنس الطاولة 26 ميدالية، في دلالة على اتساع قاعدة الموهوبين وتنوع الألعاب التي يسهم المشروع من خلالها في إعداد أبطال المستقبل.

وبهذه النتائج، يرتفع إجمالي ما حققه المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منذ انطلاق مشاركاته في الموسم الرياضي 2018/2019 وحتى الموسم 2025/2026 إلى 5045 ميدالية، بواقع 104 ميداليات في موسم 2018/2019، و197 ميدالية في موسم 2019/2020، و139 ميدالية في موسم 2020/2021، و482 ميدالية في موسم 2021/2022، و654 ميدالية في موسم 2022/2023، و643 ميدالية في موسم 2023/2024، و1449 ميدالية في موسم 2024/2025، وصولًا إلى 1377 ميدالية خلال الموسم الرياضي 2025/2026، بما يعكس التطور المتواصل للمشروع ودوره في بناء قاعدة قوية من الأبطال القادرين على تمثيل مصر وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

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