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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع حي شرق كفر الشيخ

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة
محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بعدد من مناطق حي شرق كفر الشيخ، وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، في إطار استمرار تنفيذ مبادرة «جميلة يا بلدي» للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع عاصمة المحافظة.

وشهدت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية، إلى جانب أعمال النظافة اليومية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما تضمنت الأعمال متابعة مستوى النظافة بمختلف القطاعات، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للحفاظ على البيئة النظيفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والدكتور أيمن شلبي، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وطارق الفحام، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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