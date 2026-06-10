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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية شباس عمير.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية المجانية المقامة بقرية شباس عمير التابعة لمركز ومدينة قلين، وذلك ضمن القوافل الطبية متعددة التخصصات التي تنفذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والوصول بالخدمات الطبية المتكاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفي، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، والنائب محيي القطان، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن القوافل الشاملة المجانية تأتي برعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف الوصول بالخدمة الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل للمبادرات الصحية والإنسانية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن القافلة تستمر خلال الفترة من 8 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026، وتشمل تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالينا.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن مؤسسة بنك الشفاء المصري تتولى توفير الأطقم الطبية والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة، بما يضمن كفاءة تنفيذ القوافل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المستفيدين، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً طبيًا متخصصًا إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح القافلة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشددًا على استمرار تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

فيما أشاد المواطنون بالمستوى المتميز للخدمات الطبية المقدمة داخل القافلة، مثمنين جهود الدولة في توفير الكشف والعلاج بالمجان داخل القرى، وموجهين الشكر لدولة رئيس مجلس الوزارء، ومحافظ كفرالشيخ، على تنظيم هذه القوافل التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة بالقرب من محل إقامتهم، مؤكدين أن القافلة شهدت تنظيمًا جيدًا وسهولة في الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية.

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