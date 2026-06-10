قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أوروجواي إلى المكسيك.. هل تواصل الأرض ابتسامتها لأصحابها في افتتاح كأس العالم؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟
2000 جنيه حافز إثابة لرؤساء لجان ومراقبي إمتحانات الدبلومات الفنية و1000 للملاحظين
شرطة كتالونيا تكشف خطتها لمواجهة خطاب الكراهية.. ومرصد الأزهر: خطوة لصون السلم المجتمعي
عيار 21 يسجل 6440 جنيه والدولار بـ 52.19 جنيها.. أخبار تهمك اليوم
صبري نخنوخ يوقع قرار التحفظ على أمواله أمام نيابة القاهرة الجديدة
كيلو الطماطم بـ26 جنيها والبصل بـ13 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم في الأسواق
الرئيس السيسي: مصر مستعدة لدعم عملية التنمية في الكونغو
ترامب يوجه بشن ضربات جديدة لمواقع الطاقة والجسور في إيران
الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن
ترامب: اقتربنا من شن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: تطوير المختبرات والمنشآت البحثية على رأس أولوياتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
أ ش أ

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد، أن الجامعة تضع تطوير المختبرات والمنشآت التعليمية والبحثية على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لبناء أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة، اجتماع مجلس المختبرات والمنشآت، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، لمناقشة تطوير منظومة المعامل والمنشآت ومتابعة خطط تحديثها المستمرة بما يدعم العملية التعليمية ويعزز تنافسية الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس جهود الجامعة في تطوير البنية التحتية للمعامل ورفع كفاءتها وفق أحدث المعايير العالمية، لتوفير بيئة بحثية متطورة تدعم الابتكار وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة وإجراء بحوث مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد، إلى أن الجامعة حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية، مؤكداً أن منظومة المعامل الحديثة أصبحت تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، بما ينعكس إيجابياً على التصنيفات الدولية للجامعة ومكانتها الأكاديمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التطوير المستمر للمنشآت والمعامل يأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية توفير بيئة علمية متكاملة ومحفزة على الابتكار، مؤكداً أن الجامعة لن تدخر جهداً في توفير أحدث الإمكانات والتقنيات داخل معامل ومنشآت الجامعة، لأن بناء الإنسان وصناعة المعرفة هما أساس التقدم الحقيقي، وجامعة كفر الشيخ ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كجامعة ذكية رائدة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وشدد الدكتور يحيى زكريا عيد، على أهمية المتابعة الدورية لمنظومة المختبرات والمنشآت، والتوسع في تطبيق معايير الجودة والسلامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يحقق التكامل بين العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، ويعزز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار والتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التطوير والتحديث، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء جامعات الجيل الرابع، مشيراً إلى أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تميزاً وريادة.

رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

القوات الأمريكية

الضربات تتوالى.. الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن

ترشيحاتنا

نائبة وزير السياحة والآثار

نائبة وزير السياحة تشارك كضيف شرف في المنتدى المصري التنزاني.. تفاصيل

الاخوان

فضيحة مالية جديدة.. استيلاء عناصر إخوانية هاربة في تركيا على آلاف الدولارات

مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان

وزيرة البيئة: الدول النامية تحتاج للدعم للوفاء بالتزاماتها لمواجهة التحديات البيئية

بالصور

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد