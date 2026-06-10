رئيس جامعة كفر الشيخ: تطوير المختبرات والمنشآت البحثية على رأس أولوياتنا

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد، أن الجامعة تضع تطوير المختبرات والمنشآت التعليمية والبحثية على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لبناء أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة، اجتماع مجلس المختبرات والمنشآت، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، لمناقشة تطوير منظومة المعامل والمنشآت ومتابعة خطط تحديثها المستمرة بما يدعم العملية التعليمية ويعزز تنافسية الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس جهود الجامعة في تطوير البنية التحتية للمعامل ورفع كفاءتها وفق أحدث المعايير العالمية، لتوفير بيئة بحثية متطورة تدعم الابتكار وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة وإجراء بحوث مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد، إلى أن الجامعة حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية، مؤكداً أن منظومة المعامل الحديثة أصبحت تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، بما ينعكس إيجابياً على التصنيفات الدولية للجامعة ومكانتها الأكاديمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التطوير المستمر للمنشآت والمعامل يأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية توفير بيئة علمية متكاملة ومحفزة على الابتكار، مؤكداً أن الجامعة لن تدخر جهداً في توفير أحدث الإمكانات والتقنيات داخل معامل ومنشآت الجامعة، لأن بناء الإنسان وصناعة المعرفة هما أساس التقدم الحقيقي، وجامعة كفر الشيخ ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كجامعة ذكية رائدة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وشدد الدكتور يحيى زكريا عيد، على أهمية المتابعة الدورية لمنظومة المختبرات والمنشآت، والتوسع في تطبيق معايير الجودة والسلامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يحقق التكامل بين العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، ويعزز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار والتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التطوير والتحديث، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء جامعات الجيل الرابع، مشيراً إلى أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تميزاً وريادة.