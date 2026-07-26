قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار مرسى علم يستقبل 37 رحلة طيران دولية اليوم وآلاف السائحين من أوروبا
ابتكار مصري يتنبأ بالجفاف قبل 6 أشهر يحصد المركز الثالث عالميًا في الصين.. تفاصيل
دون الـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الانهيار اليوم الأحد
قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي
هل يعيد الأهلي كتابة التاريخ في الكونفدرالية بعد 11 عامًا من الغياب؟
سقوط عمود إنارة على سيدة أثناء مرورها بالشارع.. وفيديو الواقعة يثير حالة من الغضب
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف داري مع الأهلي
بابتسامة مشرقة.. أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة لقب كأس العالم
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
الأهلي يحسم صفقة لاعب سوبر .. ويصل القاهرة خلال ساعات
مصير ثلاثي الأهلي الدولي من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «فيفا» يفرض إيقاف قيد بسبب مستحقات عمر فرج

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على مستوى ملفاته المالية، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات انتقالات، على خلفية الأزمة المتعلقة بمستحقات نادي أيك السويدي في صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني عمر فرج.

جاءت العقوبة بعد تعثر سداد المستحقات المالية الخاصة بالصفقة، والتي تُقدر بنحو مليون و100 ألف دولار، ليُضاف هذا الملف إلى سلسلة القضايا المالية التي يواجهها الزمالك خلال الفترة الحالية، في انتظار تحرك الإدارة لإنهاء الأزمة ورفع عقوبة إيقاف القيد.

وكان عمر فرج قد انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من نادى أيك السويدى، قبل أن يفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ويرحل عن الفريق، بينما ظل النادى السويدى يطالب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ليصدر الاتحاد الدولى قراره بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات إلى حين تسوية القضية وسداد المبلغ المستحق. 

وتواصل إدارة النادى جهودها لإنهاء جميع القضايا المرفوعة ضد النادى لدى «الفيفا»، وذلك فى إطار خطتها لرفع عقوبة إيقاف القيد.

كما نفى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن تأسيس «شركة نادى الزمالك لكرة القدم» أو وقف العمل فى إجراءاتها، مؤكداً أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات عارية تماماً عن الصحة.

نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف قيد النادي نادي أيك السويدي المهاجم الفلسطيني عمر فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة سارة قبل اجتماع لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

ترشيحاتنا

الأهلي

قبل انطلاق الموسم.. عموتة يدق ناقوس الخطر بشأن دفاع الأهلي

جراديشار

تفاصيل جديدة في مفاوضات رحيل جراديشار عن الأهلي

الزمالك

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «فيفا» يفرض إيقاف قيد بسبب مستحقات عمر فرج

بالصور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد