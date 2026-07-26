أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «فيفا» يفرض إيقاف قيد بسبب مستحقات عمر فرج

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على مستوى ملفاته المالية، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات انتقالات، على خلفية الأزمة المتعلقة بمستحقات نادي أيك السويدي في صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني عمر فرج.

جاءت العقوبة بعد تعثر سداد المستحقات المالية الخاصة بالصفقة، والتي تُقدر بنحو مليون و100 ألف دولار، ليُضاف هذا الملف إلى سلسلة القضايا المالية التي يواجهها الزمالك خلال الفترة الحالية، في انتظار تحرك الإدارة لإنهاء الأزمة ورفع عقوبة إيقاف القيد.

وكان عمر فرج قد انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من نادى أيك السويدى، قبل أن يفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ويرحل عن الفريق، بينما ظل النادى السويدى يطالب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ليصدر الاتحاد الدولى قراره بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات إلى حين تسوية القضية وسداد المبلغ المستحق.

وتواصل إدارة النادى جهودها لإنهاء جميع القضايا المرفوعة ضد النادى لدى «الفيفا»، وذلك فى إطار خطتها لرفع عقوبة إيقاف القيد.

كما نفى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن تأسيس «شركة نادى الزمالك لكرة القدم» أو وقف العمل فى إجراءاتها، مؤكداً أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات عارية تماماً عن الصحة.