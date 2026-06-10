نائب كفر الشيخ يقدم سؤالاً برلمانيًا بسبب أزمة مياه الشرب بمركز الحامول

تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بسؤال برلماني موجه إلى المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسبب ما وصفه بأزمة ضعف وانقطاع مياه الشرب بمركز ومدينة الحامول.

وقال النائب أحمد الشافعي: اتساقًا مع ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان وصول خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين، وفي ضوء الشكاوى المتكررة من أهالي مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بشأن ضعف وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق والقرى، أتقدم بهذا السؤال للوقوف على الأسباب الفنية والإجرائية لهذه الأزمة وخطة الوزارة العاجلة للتعامل معها.

وأضاف: تتمثل أبعاد المشكلة في معاناة عدد من قرى مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ، من ضعف شديد أو انقطاع متكرر لمياه الشرب لفترات طويلة، فضلا عن شكاوى أهالي منطقتي تعاون أول وتعاون ثان بمدينة الحامول من تقلص ساعات ضخ المياه بصورة لا تكفي الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وتابع: كما تكررت شكاوى الأهالي من أعطال الخطوط الرئيسية المغذية لبعض المربعات السكنية، خاصة الخطوط التي تحتاج إلى إحلال وتجديد، بما يؤدي إلى توقف الخدمة أو ضعفها بشكل يرهق المواطنين ويؤثر على انتظام الحياة اليومية داخل المدينة والقرى التابعة لها.

وطالب «الشافعي» المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالتفضل بتوجيه السؤال إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لموافاته بالإجابة كتابة عن الآتي:

ما الأسباب الفنية الفعلية وراء ضعف وانقطاع مياه الشرب بمركز ومدينة الحامول؟

ما موقف قرى غرب تيرة، خاصة قرية 83 الخريجين والنجوع المجاورة، من خطة تحسين الخدمة؟

ما أسباب تقلص ساعات ضخ المياه في منطقتي تعاون أول وتعاون ثان بمدينة الحامول؟

ما خطة الوزارة والشركة القابضة لإحلال وتجديد الخطوط الرئيسية المتهالكة داخل المدينة؟

هل توجد خطة زمنية واضحة لرفع كفاءة محطة مياه الحامول والخطوط والشبكات المغذية للقرى التابعة؟

وما الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لضمان انتظام وصول المياه للمواطنين خلال الفترة الحالية؟.