اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 17 أبريل

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 17 أبريل 2026 استقرارًا نسبيًا في أسواق الذهب، مع تسجيل مستويات متقاربة بين الأعيرة المختلفة، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين لحركة السوق في أبوظبي وباقي الإمارات.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الإماراتي، نحو 513.00 درهم، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 4104.00 درهم، بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 577.75 درهم.

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 535.00 درهم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 513.00 درهم.

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 439.75 درهم.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 4104.00 درهم.

سعر أوقية الذهب بالدرهم: 17970.00 درهم.

سعر الذهب عالميًا اليوم: 4784.69 دولار للأوقية.

نصاب الزكاة: 49108.75 درهم لعدد 85 جرامًا من عيار 24.

تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات نحو 577.75 درهم، وهو الأعلى من حيث النقاء ويُستخدم بشكل واسع في السبائك والاستثمار.

أما سعر الذهب عيار 22 فقد بلغ 535.00 درهم، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 513.00 درهم، وهو العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية داخل الدولة.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 439.75 درهم، ويُعد من الأعيرة المناسبة للمشغولات العصرية.

وعلى مستوى السبائك، بلغ سعر الجنيه الذهب في الإمارات نحو 4104.00 درهم، متأثرًا بتحركات سعر الذهب عيار 21.

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم بالدرهم نحو 17970.00 درهم، في حين بلغ السعر العالمي للأوقية 4784.69 دولار، ما يعكس ارتباط السوق المحلي بالتغيرات العالمية.

وفيما يتعلق بالزكاة، بلغ نصاب زكاة الذهب نحو 49108.75 درهم، محسوبًا على أساس 85 جرامًا من عيار 24، وهو ما يهم شريحة كبيرة من المتابعين لأسعار الذهب بشكل يومي.

