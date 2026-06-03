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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا (13.51) نقطة

مؤشر سوق الأسهم
مؤشر سوق الأسهم
أ ش أ

/ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم /الأربعاء/، منخفضًا (13.51) نقطة ليقفل عند مستوى (11002.04) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (229) مليون سهما، سجلت فيها أسهم (95) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (151) شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والحمادي، ورسن، وفقيه الطبية، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاهز، ودي بي إس، والماجد للعود، وبي إس إف، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.45%) و(3.24%).


فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وأنابيب، والمطاحن الرابعة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وأكوا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (40.30) نقطة ليقفل عند مستوى (23006.67) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.8) مليون سهم.

الأسهم السعودية الأسهم المتداولة النشرة الاقتصادية

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