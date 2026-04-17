هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 أبريل.. عيار 21 بكام؟

تصدرت أسعار الذهب اليوم في مصر محركات البحث، بعد هبوط مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات الجمعة 17 أبريل 2026، حيث فقد نحو 150 جنيهًا دفعة واحدة داخل محلات الصاغة، ما أثار اهتمام المتابعين لحركة السوق، خاصة المقبلين على الشراء أو الاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 8000 جنيه للبيع و7945 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 6000 جنيه للبيع و5955 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 4665 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 7000 جنيه للبيع و6950 جنيهًا للشراء بعد تراجع 150 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 56000 جنيه للبيع و55600 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه: 248830 جنيهًا للبيع و247050 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم: 4784.23 دولار للأوقية.

سعر دولار الصاغة: 52.01 جنيه مقابل 51.82 جنيه في البنوك.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 7000 جنيه للبيع و6950 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 56000 جنيه للبيع و55600 جنيهًا للشراء، وسط تغيرات ملحوظة في أسعار الأعيرة المختلفة.

تفاصيل سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 8000 جنيه للبيع و7945 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى قيمة والأكثر تأثرًا بالأسعار العالمية.

أما سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، فقد سجل 7000 جنيه للبيع و6950 جنيهًا للشراء، بعد تراجع ملحوظ بلغ 150 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 6000 جنيه للبيع و5955 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4665 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء، وهي الأعيرة التي تشهد إقبالًا متفاوتًا حسب الاستخدام.

وعلى مستوى المشغولات، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 56000 جنيه للبيع و55600 جنيهًا للشراء، متأثرًا بشكل مباشر بتحركات سعر عيار 21.

كما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم بالجنيه المصري نحو 248830 جنيهًا للبيع و247050 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عالميًا 4784.23 دولار للأوقية، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار داخل السوق المحلية.

وسجل سعر دولار الصاغة اليوم نحو 52.01 جنيه، مقارنة بـ 51.82 جنيه في البنوك، ما يؤثر على تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر.