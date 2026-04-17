سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

يبحث محبو شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب في مصر، في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها السوق، وهو ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع قدرته على الحفاظ على قيمة المدخرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيه للبيع و7945 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 7000 جنيه للبيع و6950 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 6000 جنيه للبيع و5955 جنيها للشراء، بينما وصل عيار 14 إلى 4665 جنيها للبيع و4635 جنيها للشراء.

وسجل الجنيه الذهب نحو 56000 جنيه للبيع و55600 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة نحو 248830 جنيها للبيع و247050 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4784.92 دولار.

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، بالإضافة إلى سياسة التسعير التي يحددها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.