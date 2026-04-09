سعر أقل جرام ذهب اليوم الخميس في مصر

هدوء نسبي تشهده أسعار الذهب اليوم الخميس 9-4-2026، ، عقب تراجعه أمس الاربعاء متأثرا بوقف الحرب على ايران.

أمس الاربعاء أسعار الذهب تراجعت، بعدما سجلت الأوقية أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.

وكانت الأسعار قد تلقت دعمًا في بداية التداولات نتيجة تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن إمكانية تهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن تتخلى عن جزء من هذه المكاسب لاحقًا.

وهبطت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى الـ 4700 دولارا للاوقية، وانخفض سعر الذهب عيار 21 تحت مستوى 7200 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 9-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4703 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6163 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7190 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8217 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس سجل 57.520 ألف جنيه