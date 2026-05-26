محمد عادل: نسعى لظهور مختلف للمقاولون.. وليفربول خسر ملايين الجماهير برحيل صلاح

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الفريق نجح في تجاوز موسم صعب واستثنائي بفضل حالة الاستقرار والدعم الكبير من مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، موجّهًا الشكر للاعبين والجهاز الفني على الجهد والإصرار الذي ظهر طوال الموسم.

وقال محمد عادل فتحي، خلال تصريحات عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن مجلس الإدارة وفر كل سبل الدعم والمساندة للفريق، وهو ما ساعد النادي على عبور التحديات في موسم أُقيم بنظام جديد بمشاركة 21 فريقًا، مع تقسيم الدور الثاني إلى مجموعتي المنافسة على اللقب والبقاء.

وأضاف أن إدارة المقاولون العرب تسعى للظهور بشكل مختلف خلال الموسم المقبل، من خلال تدعيم الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، إلى جانب تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين لإعداد فريق قوي قادر على المنافسة.

وتحدث المشرف العام على الكرة عن النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن ما حققه مع ليفربول يُعد إنجازًا تاريخيًا يصعب تكراره لعقود طويلة، قائلًا: «رسالتي لمحمد صلاح أنك حققت إنجازات قد لا تتكرر خلال 100 عام مقبلة».

وأشار إلى أن رحيل صلاح عن ليفربول تسبب في خسارة النادي لعدد كبير من جماهيره حول العالم، مضيفًا: «ليفربول خسر مليون مشجع على الأقل بسبب رحيل صلاح، والجميع يعرف أين كان الريدز قبل صلاح، وكيف أصبح بعده».