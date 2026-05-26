الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمر جابر يكشف كواليس حسم الدوري: مباراة سيراميكا كليوباترا كانت حياة أو موت

حمزة شعيب

كشف عمر جابر، قائد فريق الزمالك، أن الفريق كان يضع التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية كأحد أهم أهدافه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المنافسة على لقب الدوري المصري كانت تتطلب التعامل مع مباراة سيراميكا كليوباترا باعتبارها “حياة أو موت”.

وكان الزمالك قد نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، ليضيف البطولة رقم 15 في تاريخه بعد موسم شهد منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة.

وقال عمر جابر في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الفريق كان يأمل في الفوز بكأس الكونفدرالية لما يمثله من قيمة فنية وتاريخية، بالإضافة إلى مساهمته في حل بعض الأزمات داخل النادي ورفع الإيقاف المحتمل عن القيد، إلا أن التوفيق لم يحالف الفريق.

وأضاف أن الفريق كان أمام اختبار حاسم أمام سيراميكا كليوباترا، حيث اعتبرها اللاعبون مباراة فاصلة لحسم لقب الدوري والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها كانت مواجهة مهمة على مستوى الجيل الحالي والجماهير.

وتحدث قائد الزمالك عن لحظات التوتر خلال المباراة، موضحًا أنه كان يعاني من الإصابة، حيث تابع الشوط الأول من المقصورة، ثم اضطر لمتابعة الشوط الثاني من غرفة الملابس بسبب الضغط العصبي الكبير.

واختتم تصريحاته بالإشادة بتوقيت تصدي الحارس محمد عواد لركلة الجزاء، مؤكدًا أنه كان لحظة حاسمة ساهمت بشكل كبير في تتويج الفريق باللقب.

