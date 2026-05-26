قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولت زرع ألغام بحرية.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف منصات صواريخ وقوارب إيرانية
جون إدوارد يضع مونديال الأندية 2029 ضمن مشروعه مع الزمالك
قطر تنفي عرضها مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق
موعد أذان الفجر يوم عرفة 2026.. اعرف كم ساعة تصوم واغتنمه بهذا الدعاء
أكسيوس: ترامب مستعد لدعم إسرائيل في تصعيدها ضد حزب الله
دعاء يوم عرفة 2026 وفضل وقفة عرفات للحجاج والمسلمين
لبيك اللهم لبيك.. محمد هنيدي بملابس الإحرام في مكة المكرمة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصل السعودية لأداء فريضة الحج
رسائل وصور تهنئة عيد الأضحى 2026.. أرسلها الآن للأهل والأصدقاء
متى يوم عرفة 2026؟ ردد هذه الأدعية فى هذا اليوم المبارك
حصاد مثير للدوري الممتاز.. أرقام تكشف الأقوى والأضعف في الموسم
ترامب: اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سيسلم فورا لأمريكا أو يدمر في مكانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى يوم عرفة 2026؟ ردد هذه الأدعية فى هذا اليوم المبارك

متى يوم عرفة 2026؟.. ردد هذه الأدعية فى هذا اليوم المبارك
متى يوم عرفة 2026؟.. ردد هذه الأدعية فى هذا اليوم المبارك
شيماء جمال

متى يوم عرفة 2026؟ يتساءل الكثير عن موعد هذا اليوم المعظم فى الأرض والسماء وهو يوم عرفة الذى تتنزل فيه الرحمات والبركات، رغبة فى اغتنامه ابتغاء لرضا الله.

متى يوم عرفة 2026؟

 يبدأ يوم عرفة 2026 من فجر اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر.

كيف يغتنم غير الحاج يوم عرفة، وما أفضل الأعمال التي يُستحب القيام بها في هذا اليوم المبارك؟ 

يوم عرفة من أعظم أيام العام، ويُستحب لغير الحاج اغتنامه بالصيام، والإكثار من الدعاء، والذكر، والاستغفار، وقراءة القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة، وصلة الرحم. 

ومن أفضل ما يُقال فيه التهليل والتكبير، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام المباركة. 

كما يُستحب أن يكثر المسلم من الدعاء لنفسه وأهله وأمته، وأن يتحرى أوقات الإجابة، رجاء العتق من النار ونيل الرحمة والمغفرة. 

ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة

ورد فى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلْتُ أنا والنبيُّونَ من قَبْلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ، وله الحَمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ.

ماذا كان يقول النبي في يوم عرفة؟

يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الكرم الإلهي للحجاج وغيرهم ، وهو أحد الأيام العشر التي قال في شأنها نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيَّامٍ أعظمُ عندَ اللهِ ولا أحبُّ إليهِ العملُ فيهنَّ من هذِه الأيَّامِ العشرِ فأكثروا فيهنَّ منَ التَّهليلِ والتَّحميدِ والتسبيح والتَّكبيرِ".

دعاء يوم عرفة مستجاب

1- اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك.

2- اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

4- «لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ، وكُنَّ له في يومِه ذلك حِرزًا مِن كلِّ مَكروهٍ وحَرَسًا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وكان له بكلِّ مرَّةٍ عِتْقُ رقَبةٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ ثَمَنُ كلِّ رقَبةٍ اثْنَا عَشَرَ ألفًا، ولم يَلحَقْه يومَئذٍ ذَنْبٌ إلَّا الشِّركُ باللهِ.

5- «اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ»، من قالها بعد الصلاة سبع مرات كتب الله جوازًا من النار إن مات في يومه.

6- «لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالهن بعد الصلاة كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.

7- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا»، كان يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم- عندما يسلم من صلاة العصر.

8- «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ، لَهُ لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ».

متى يوم عرفة 2026 يوم عرفة متى يوم عرفة كيف يغتنم غير الحاج يوم عرفة ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء يوم عرفة ماذا كان يقول النبي في يوم عرفة دعاء يوم عرفة مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الإيجار القديم

مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

الزمالك

أحمد حسن يكشف أولى صفقات الزمالك بعد اقتراب فك القيد

ترشيحاتنا

محمد.خليل

“الإصلاح والنهضة” يشيد بخطة الحكومة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن يكلف النائب عمرو رشاد برئاسة قطاع وسط الجيزة

المباني التراثية

هدم التاريخ جريمة.. ضوابط مشددة لحماية المباني التراثية بالقانون

بالصور

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد