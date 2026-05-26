دعاء فاروق بعد أداء العمرة: اللهم ارزقنا الإخلاص وتقبل منا

شاركت الإعلامية دعاء فاروق جمهورها صور جديدة لهت موجهة رسالة روحانية عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد انتهائها من أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وكتبت دعاء فاروق: “الحمد لله أتمتت العمرة، والحج عرفة، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب وتقبله منا خالصًا لوجهك الكريم، وارزق كل مشتاق بحلاوة الركن الأعظم الحج”.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على المنشور، كما حرصوا على الدعاء لها وتمنوا زيارة بيت الله الحرام

وكانت قد شاركت الإعلامية مفيدة شيحة متابعيها بصورة جمعتها بالإعلاميتين دعاء فاروق وريهام سعيد خلال أدائهن مناسك الحج، في لقطة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مفيدة شيحة الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «تجمع ولا في الأحلام».