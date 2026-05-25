قتلوا في حرب إيران.. ترامب يكرم 13 جنديا أمريكيا بمقبرة أرلينجتون

كرّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، جنودًا أمريكيين في مقبرة أرلينجتون الوطنية، من بينهم 13 جنديًا فقدوا أرواحهم في الحرب على إيران.

وقال ترامب خلال كلمته في يوم الذكرى: "في عملية الغضب الملحمي، فقدنا 13 روحًا رائعة، أناسًا مميزين. هؤلاء الرجال والنساء الرائعون ضحوا بأرواحهم لضمان ألا تمتلك الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب سلاحًا نوويًا. ولن تمتلكه أبدًا"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكانت عائلة إحدى الشهداء، النقيب أريانا جي. سافينو - التي كانت على متن طائرة تزويد بالوقود تحطمت في العراق - حاضرة بين الحضور، وطلب ترامب منهم الوقوف تقديرًا لتضحياتهم.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، أعرب عن أمله في النصر، مؤكدًا أن تضحيات الجنود لن تذهب سدى.

وأشاد ترامب بأن الجيش الأمريكي "لم يفقد أحدًا" في العملية التي جرت في فنزويلا، والتي أسفرت عن القبض على نيكولاس مادورو، واصفًا إياها بأنها "نصر كامل وشامل".

وأضاف ترامب، في إشارة إلى فنزويلا وإيران: "في حربين خضناهما مؤخرًا، فقدنا 13 جنديًا فقط".

وقبل ترامب، قال نائب الرئيس جيه دي فانس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية: "أعلم، من كل أمريكي من مختلف التوجهات السياسية، أننا نحبكم، ونحن ممتنون لكم، ونتعهد بجعل الولايات المتحدة الأمريكية أفضل نسخة من نفسها".