ترامب: السعودية وقطر على أبواب اتفاقيات أبراهام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين على ضرورة انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات أبراهام، حيث طلب من قطر والسعودية الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، كاشفا في الوقت نفسه عن مفاجأة بشأن إيران في هذا الأمر.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأنه طلب من دول من بينها قطر والسعودية وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام بشكل جماعي إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من اتفاق مع إيران، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ترامب أنه تحدث يوم السبت مع قادة هذه الدول، بالإضافة إلى الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا بالفعل على الاتفاقيات، وهي مجموعة من الاتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أطلب بشكل إلزامي من جميع الدول التوقيع فورًا على اتفاقيات أبراهام، وإذا وقّعت إيران اتفاقها معي، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون شرفًا لي أن تكون جزءًا من هذا التحالف العالمي الفريد".

وتابع قائلا "كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حلّ هذه المعضلة المعقدة للغاية".

وقال ترامب إن تلك الدول ستتشرف بانضمام إيران إلى الاتفاقيات بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

قال ترامب إن دولة أو دولتين ممن تحدث معهما قد يكون لديهما سبب لعدم الانضمام، لكن ينبغي أن تكون معظم الدول "مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثًا تاريخيًا أكثر بكثير مما كانت ستكون عليه لولا ذلك".

كما قال ترامب إن المفاوضات مع إيران "تسير على نحو جيد"، لكنه لم يُشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق.

وقد صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا برغبته في توسيع نطاق الاتفاقيات التي توسط فيها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.