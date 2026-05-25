مفاجأة.. حسام حسن ينوي استبعاد لاعب من المنتخب والسفر بـ26 فقط

يواصل منتخب مصر تحضيراته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي يخوض الفراعنة منافساتها ضمن المجموعة السابعة والتي تضم كذلك منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: “حسام حسن ينوي استبعاد لاعب من المنتخب والسفر بـ 26 لاعبا إلى كأس العالم، ولكن الاستبعاد قد لا يكون فنيا وسيكون مجبرا باستبعاد لاعب بعينه بسبب الإصابة، ومن الممكن أن يتم ضم لاعب جديد للقائمة بدلا من لاعب آخر ستحدد الأيام القادمة مدى قدرته على اللحاق بالمباريات”.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أول مبارياته الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منافسه منتخب روسيا مساء الخميس المقبل.

وتقام مباراة مصر وروسيا يوم الخميس 28 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.