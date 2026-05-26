محاكمة 56 متهما بقضية خلية الهيكل الإدارى للإخوان.. 22 أغسطس

حددت الدائرة الثانية إرهاب، جلسة 22 أغسطس المقبل لنظر محاكمة 56 متهما، في القضية رقم 13987 لسنة 2024، جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2 ديسمبر 2024، تولى المتهمون من الأول وحتي الثامن عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة مطبوعات للترويج لأفكار الجماعة.