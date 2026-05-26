حصاد مثير للدوري الممتاز.. أرقام تكشف الأقوى والأضعف في الموسم

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن أبرز أرقام وإحصائيات الموسم الحالي من الدوري الممتاز، بعد موسم شهد منافسة قوية وتقلبات كبيرة بين الفرق على مستوى النتائج والأداء الفردي والجماعي.



وجاءت الأرقام التي كشف عنها أضا عبربرنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، كالتالي:

- المباريات: 315

- الأهداف: 627

- بطاقات صفراء: 1309

- بطاقات حمراء: 87

- الهداف: أحمد ياسر ريان - البنك الأهلي : 12 هدفا

- الأكثر صناعة: أشرف بن شرقي - الأهلي : 7 أسيست

- الأكثر مساهمة بالأهداف: أحمد ياسر ريان - 12 هدفا و2أسيست

- الأكثر كلين شيت: عامر عامر مع المحلة - 18 مباراة

- الصفقة الأفضل: ناصر ماهر مع بيراميدز: 9 أهداف و3 أسيست

- الأكثر انتصارا: الزمالك - 17 مباراة

- الأكثر تعادلا: غزل المحلة - 20 مباراة

- الأكثر هزيمة: الإسماعيلي - 20 مباراة

- أفضل هجوم: الأهلي - 44 هدفا

- أفضل دفاع: الزمالك - 17 هدفا

- أضعف هجوم: فاركو - 13 هدفا

- أضعف دفاع: كهرباء الإسماعيلية - 52 هدفا