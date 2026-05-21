تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 12 بمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 12 بمجموعة الهبوط في الدوري المصري كالتالي :
يواجه وادي دجلة نظيره زد اليوم الخميس 21 مايو في تمام الساعه 8 مساء
الجمعة 22 مايو
ويواجه فريق الجونة نظيره طلائع الجيش غدا الجمعة 22 مايو في تمام الساعه 5 مساء
كما يواجه فاركو نظيره البنك الأهلي غدا الجمعة في تمام الساعه 8 مساءً
السبت 23 مايو
ويوم السبت 23 مايو يواجه مودرن سبورت نظيؤه غزل المحلة في تمام الساعه 8 مساء
كما يواجه حرس الحدود نظيره بتروجت في تمام الساعه 8 مساء
ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في تمام الساعع 8 مساء
ويلتقي كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب في تمام الساعه 8 مساء
وتأكد هبوط فاركو والإسماعيلي إلى دوري المحترفين عقب احتلالها المراكز الأخيرة في المجموعة.