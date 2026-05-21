تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 12 بمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 12 بمجموعة الهبوط في الدوري المصري كالتالي :

يواجه وادي دجلة نظيره زد اليوم الخميس 21 مايو في تمام الساعه 8 مساء

الجمعة 22 مايو

ويواجه فريق الجونة نظيره طلائع الجيش غدا الجمعة 22 مايو في تمام الساعه 5 مساء

كما يواجه فاركو نظيره البنك الأهلي غدا الجمعة في تمام الساعه 8 مساءً

السبت 23 مايو

ويوم السبت 23 مايو يواجه مودرن سبورت نظيؤه غزل المحلة في تمام الساعه 8 مساء

كما يواجه حرس الحدود نظيره بتروجت في تمام الساعه 8 مساء

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في تمام الساعع 8 مساء

ويلتقي كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب في تمام الساعه 8 مساء

وتأكد هبوط فاركو والإسماعيلي إلى دوري المحترفين عقب احتلالها المراكز الأخيرة في المجموعة.