قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أعلى سعر للدولار عند 53.52 جنيه بتعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 بالبنوك المصرية
شوبير يحسم الجدل بشان مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
لو شريب شاي ثقيل .. استشاري تغذية يوضح أضراره على الجسم
الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس سبل تفعيل الآلية الثلاثية وحل الأزمة الليبية
الفراخ البيضاء بـ90 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الذهب يحافظ على مكاسبه مع تزايد التفاؤل بانحسار توترات الشرق الأوسط
الدولار وصل كام ؟..أسعار العملات اليوم الخميس في مصر
عقب تتويج الزمالك.. ترتيب هدافي الدوري المصري
من الشك للبطل.. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك بعد التتويج بالدوري
مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بباريس: تعزيز التعاون مع «CMA CGM» الفرنسية في الشحن البحري واللوجستيات

سفير مصر بباريس: تعزيز التعاون مع (CMA CGM) الفرنسية في الشحن البحري واللوجستيات
سفير مصر بباريس: تعزيز التعاون مع (CMA CGM) الفرنسية في الشحن البحري واللوجستيات
أ ش أ

 أكد السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، حرص مصر على تعزيز التعاون مع شركة (CMA CGM) الفرنسية وزيادة استثماراتها في البلاد، والاستفادة من خبراتها في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير طارق دحروج مع أعضاء مجلس إدارة الشركة في مقرها الرئيسي بمدينة مرسيليا، التي تُعد واحدة من أبرز الكيانات العالمية في مجال الشحن البحري واللوجستيات، حيث تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضح السفير، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس،/ أنه تم بحث أوجه التعاون الاستثماري القائم بين مصر والشركة، خاصة في أعقاب اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش قمة “أفريقيا - فرنسا” التي عُقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي.

وأشار إلى أن اللقاء تناول سبل دعم وتوسيع أنشطة الشركة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، والتطور الكبير الذي شهده قطاع النقل البحري والبنية التحتية في مصر.

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى فرص تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، ودعم الربط البحري معها، مؤكدًا أهمية موقع مصر الاستراتيجي وما شهدته من تطور ملحوظ في قدرات النقل والخدمات اللوجستية.

وتابع السفير دحروج أنه تم استعراض مشروعات الشركة في مصر، والتي تشمل أنشطة في قطاع الموانئ البحرية والجافة، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب مبادراتها التنموية والاجتماعية، فضلًا عن دورها في إنشاء وتشغيل أول محطة حاويات شبه آلية في مصر، وهي محطة “البحر الأحمر للحاويات” بميناء السخنة.

ولفت إلى أن اللقاء تناول كذلك تداعيات التوترات الإقليمية على حركة الملاحة البحرية، خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، وتأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على تدفقات التجارة وأسعار النقل.

وشدد السفير طارق دحروج على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة التحديات الحالية، والحد من تداعياتها على التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.

من جانبهم، أثنى مسؤولو الشركة الفرنسية على استقبال الرئيس السيسي لقيادات الشركة في نيروبي، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر لدفع عجلة التنمية، ومؤكدين أن حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر تمثل عامل جذب مهمًا للاستثمار الأجنبي، وتعزز من خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية.

السفير الدكتور طارق دحروج سفير مصر لدى فرنسا منظمة اليونسكو شركة CMA CGM الفرنسية قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية السفير طارق دحروج مع أعضاء مجلس إدارة الشركة في مقرها الرئيسي بمدينة مرسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود

صورة أرشيفية

الخارجية الإيرانية: عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

أرشيفية

اعرف بكام.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 21 مايو 2026

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد