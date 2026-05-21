مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-5-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية مساء اليوم الخميس الموافق 21-5-2026 إلى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي، والتي تشهد مباريات قوية ومصيرية ستحدد بشكل رسمي هوية بطل الموسم الحالي، وسط منافسة مشتعلة بين فريقي النصر والهلال.

ويخوض فريق النصر مواجهة حاسمة أمام فريق ضمك في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج العالمي لتحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري رسميًا دون انتظار نتيجة منافسه المباشر الهلال، بعدما نجح في التواجد على قمة جدول الترتيب برصيد ثلاثة وثمانين نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يدخل الهلال مباراته أمام فريق الفيحاء وهو يتمسك بالأمل الأخير في خطف اللقب، حيث يحتاج الزعيم لتحقيق الفوز مع انتظار تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج بالبطولة في اللحظات الأخيرة من الموسم.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم

تشهد الجولة الأخيرة إقامة جميع المباريات في توقيت واحد عند الساعة التاسعة مساءً، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على اللقب والمراكز المختلفة.

ويلتقي فريق الحزم مع التعاون، بينما يواجه الاتحاد نظيره القادسية، كما يصطدم الخلود بفريق الفتح.

ويلعب النصر أمام ضمك، فيما يلتقي الرياض مع الأخدود، ويواجه الفيحاء فريق الهلال، كما يلتقي نيوم مع الاتفاق.

مباراة في الدوري المصري

وفي منافسات الدوري المصري، يلتقي فريق وادي دجلة مع فريق زد في مواجهة تقام عند الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات البطولة المحلية.