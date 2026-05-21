خالد بيومي: الزمالك حقق أصعب وأعظم دوري في تاريخه

هنأ الناقد والمحلل الرياضي خالد بيومي جماهير نادي الزمالك بعد تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن البطولة تُعد من أصعب وأعظم الألقاب في تاريخ القلعة البيضاء.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه على منصة “إكس”:“مليون مبروك لكل جماهير الزمالك، بطولة دوري هي الأصعب والأعظم في تاريخ نادي الزمالك”.

كما أشاد بيومي بالدور الذي قدمه معتمد جمال، موجّهًا له التحية على ما بذله مع الفريق خلال الموسم، مؤكدًا أن الزمالك استحق التتويج باللقب بعد مشوار قوي ومنافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأضاف أن جماهير الزمالك كان لها دور كبير في دعم الفريق طوال الموسم، حتى نجح الأبيض في استعادة لقب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.