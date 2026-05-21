كريم رمزي: الزمالك حصد الدوري بدعم جماهيره رغم كل الظروف

هنأ الإعلامي كريم رمزي نادي الزمالك وجماهيره بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب بعد موسم استثنائي شهد العديد من التحديات.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه على منصة “إكس”:“مليون مبروك لنادي الزمالك لقب دوري مستحق.. مليون مبروك لجمهور ساند ودعم للنهاية، وقف مع فريقه رغم كل الظروف اللي مر بيها”.

وأضاف أن جماهير الزمالك لعبت الدور الأكبر في دعم الفريق طوال الموسم، رغم الأزمات والأخطاء التي واجهت النادي، مؤكدًا أن الجمهور كان السند الحقيقي للفريق ودافعًا لاستمرار المنافسة حتى حسم اللقب.

واختتم كريم رمزي رسالته بالتأكيد على أن هذا التتويج يُنسب في المقام الأول إلى جماهير الزمالك، التي وصفها بأنها صاحبة الفضل الأكبر في تحقيق الدوري الاستثنائي.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.