شاهد.. رد فعل مي كساب بعد تتويج القلعة البيضاء بالدوري

احتفلت الفنانة مي كساب بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، معبرة عن سعادتها الكبيرة بعودة الدرع إلى القلعة البيضاء بعد موسم شاق ومثير.

وكتبت مي كساب رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عبّرت خلالها عن انتمائها وحبها للنادي الأبيض، قائلة:“الفانلة البيضا بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر زملكاوي أنا”.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.