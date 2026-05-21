إحنا الزمالك.. عزيز الشافعي: أبطال الدوري بأقل اسكواد في التاريخ

عبر الملحن عزيز الشافعي عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، من خلال منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”.

وكتب الشافعي معبرًا عن فرحته بالإنجاز:“إحنا الزمالك ما بنخلصش.. ما بنموتش أبطال الدوري.. بأقل اسكواد في تاريخنا الحمد لله أنا جنبك ياصاحبي لآخر نفس”.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.