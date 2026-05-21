شاهد.. رد فعل ميدو بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري

عبر احمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو من خلال منشور له عبر حسابه على منصة “إكس” "الف مبروك لجمهور ‎الزمالك العظيم"

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.