20 فريقا.. مقترح جديد لشكل الدوري المصري الموسم المقبل

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود تصور جديد لنظام بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل، في ظل المناقشات المستمرة لإعادة تنظيم المسابقة بشكل يحقق منافسة أكبر بين الأندية ويمنح البطولة مزيدًا من الإثارة على مدار الموسم.

مشاركة 20 فريقًا في البطولة

وبحسب المقترح المتداول داخل اتحاد الكرة، فإن بطولة الدوري الممتاز ستقام بمشاركة 20 فريقًا بدلًا من النظام الحالي، وهو ما يعني زيادة عدد الأندية المشاركة ومنح فرصة أكبر للمنافسة بين الفرق الجماهيرية والشعبية المختلفة.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة تطوير المسابقة ومحاولة الوصول إلى نظام أكثر توازنًا من الناحية الفنية والتنظيمية، خاصة مع ضغط المباريات الذي تعاني منه الأندية خلال المواسم الأخيرة.

تقسيم الدوري إلى مجموعتين

وينص المقترح على إقامة المرحلة الأولى من الدوري بنظام الدوري المعتاد، على أن يتم بعد نهايتها تقسيم الفرق إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة.

المجموعة الأولى ستكون خاصة بتحديد بطل الدوري، وستضم أفضل 6 فرق في جدول الترتيب بعد نهاية المرحلة الأولى، حيث تتنافس هذه الأندية فيما بينها لحسم لقب البطولة والمراكز المؤهلة للمشاركات القارية.

أما المجموعة الثانية فستضم 14 فريقًا، وستكون المنافسة فيها قوية للغاية من أجل الهروب من شبح الهبوط والبقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

4 فرق مهددة بالهبوط

ووفقًا للنظام المقترح، فإن 4 أندية ستودع منافسات الدوري الممتاز في نهاية الموسم، بعدما تهبط مباشرة إلى دوري الدرجة الأدنى، وهو ما قد يزيد من قوة المنافسة بين فرق مجموعة الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة داخل اتحاد الكرة ورابطة الأندية لحسم الشكل النهائي للمسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام الموسم الجديد.