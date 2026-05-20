إدارة المدربين باتحاد الكرة تنظم دبلومة للحصول على الرخصة A10

تعتزم إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A10 ، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك يوم 2026/6/20.

ويشترط للتقدم إلى دبلومة التدريب الأفريقية، الحصول على الرخصة B وأن يكون قد مر على الحصول عليها سنتان ميلاديتان.

ومن المقرر أن يجري الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، مقابلات شخصية، للمفاضلة بين المتقدمين يوم الأحد 2026/6/17.

وتستمر الدورة لمدة ستة أشهر، بإجمالي عدد ساعات 280 ساعة (نظرياً/عملياً/تطبيقاً بالأندية)، على مدار خمسة كورسات دراسية.

ويستقبل إيهاب الجندي، السير الذاتية والشهادات وطلبات التقدم، يومياً، في الاتحاد المصري لكرة القدم من الساعة 10 صباحاً إلى الثالثة عصراً.